Elazığ\'da Mahsur Kalan Baba ve Oğul Kurtarıldı

Elazığ'da dağlık alanda mahsur kalan baba ve oğlu, ekiplerce kurtarıldı.

Olay, Baskil İlçesi İşıklar köyü Abdulvahap Gazi Türbesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. (49) ve oğlu M.B.Ş. (22) dağlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan baba-oğul, ekiplerin 6 buçuk saatlik ortak çalışmasıyla bulundu. İkili sağlık kontrollerinin ardından evine döndü. - ELAZIĞ