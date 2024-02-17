Elazığ'da otomobil 5 ağacı devirip takla attı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil 5 ağacı devirip takla attı: 2 ağır yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil cadde üzerindeki kaldırıma çıktı. 5 ağacı devirerek ters dönen otomobilde sıkışan ve itfaiye yardımıyla kurtarılan iki kişi ağır yaralandı. Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis, kaza yerinde inceleme başlattı.

17.02.2024 00:03
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Elazığ'da otomobil 5 ağacı devirip takla attı: 2 ağır yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil cadde üzerindeki kaldırıma çıktı. 5 ağacı devirerek ters dönen otomobilde sıkışan ve itfaiye yardımıyla kurtarılan iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.A. yönetimindeki 01 ARF 095 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. Sağ arka tekerleği kopan ve ters dönerek durabilen otomobilde bulunan sürücü O.A ile birlikte M.G. araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralanan iki kişi olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kaza yerinde inceleme başlattı.

Elazığ\'da otomobil 5 ağacı devirip takla attı: 2 ağır yaralı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, Olaylar, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da otomobil 5 ağacı devirip takla attı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil 5 ağacı devirip takla attı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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