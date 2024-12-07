Elazığ'da Otomobil Kapısında Ölüm

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Elazığ'da bir kişi otomobil kapısında ölü bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi, açık olan otomobil kapısı önünde ölü bulundu.

Olay İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar otoparkta park edilmiş, açık olan otomobil kapısı önünde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın, kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik incelemesinde ise hayatını kaybeden şahsın 61 yaşındaki Nevzat Ertürk olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.