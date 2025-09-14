Aileler arasındaki kavgada pompalı tüfekle eve ateş açtı! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi'nde eve pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 5 gün önce Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

POMPALI TÜFEKLE EVİ TARADI

Bu sırada araçla gelen bir şahıs, yol ortasında durarak pompalı tüfekle eve 3 el ateş etti. Olayda 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Şahsın eve ateş etme anı ve bir çocuğun yaralının başında beklemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.