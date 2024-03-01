Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Elazığ\'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın merkezinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Arkadaş oldukları öğrenilen M.S.Ç. ile E.B. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma sonucunda E.B., belinden çıkardığı tabanca ile M.S.Ç.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

01.03.2024 13:12
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Elazığ'da iki kişi arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen M.S.Ç. ile E.B. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle E.B. belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı M.S.Ç.'yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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