Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Geniş Video İzle

Elazığ'da, tartıştığı kız arkadaşını yaralayan Vahap Çetin, intihar girişiminde bulunarak hayatını kaybetti.

15.11.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arkadaşını silahla yaralayıp intihar girişiminde bulunan şahıs hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da, tartıştığı kız arkadaşını silahla ensesinden ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay öğlen saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Vahap Çetin, konuşmak için yerel Kanal Fırat Televizyonunda muhabir olan Semra D.'nin evine gitti. Annesinin de evde bulunduğu sırada Semra D. ile tartışan Vahap Çetin, belinden çıkardığı silah ile kadına ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ensesine kurşun isabet eden Semra D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Vahap Çetin ise Elazığ Bingöl karayolu Akçakiraz bölgesinde intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vahap Çetin, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vahap Çetin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Semra D.'nin, Fırat Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Elazığ\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, İnceleme, 3-sayfa, Elazığ, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:44 Mike Tyson’dan tokat yiyen Jake Paul’dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
04:08 İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 18:19:07. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.