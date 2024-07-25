Elazığ'da silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

3.Sayfa

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi 17145. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.Y. isimli şahıs geldiği sitedeki evde Harun Aydemir ile tartıştı. Başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Harun Aydemir pompalı tüfekle ağır yaralanırken, A.C.Y. ise başından darbe aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Harun Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ