Elazığ'da tehlikeli yolculuk kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da 3'ü çocuk 5 kişinin sepetli motosiklet ile trafikte ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.
Olay, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3'ü çocuk 5 kişi sepetli motosiklete bindi. Çocuklardan 2'si sepette otururken biri ise ayakta gitti. Tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?