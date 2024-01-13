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Elazığ'da teröre lanet, Filistin'e destek yürüyüşü - Son Dakika
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Elazığ'da teröre lanet, Filistin'e destek yürüyüşü

Elazığ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistin'e destek yürüyüşü ve şehitleri anma programı düzenlendi. Yürüyüşe, katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'e tepki gösteren dövizler taşıdı ve terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı. EL-AKSA Platformu adına yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna dikkat çekildi ve Kuzey Irak'ta şehit olan askerlere rahmet dilendi.

Elazığ\'da teröre lanet, Filistin\'e destek yürüyüşü
13.01.2024 - 16:58,
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Elazığ'da teröre lanet, Filistin'e destek yürüyüşü

ELAZIĞ - Elazığ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistin'e destek yürüyüşü ve şehitleri anma programı düzenlendi. Yürüyüşe, katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'e tepki gösteren dövizler taşıdı ve terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı.

Elazığ'da EL-AKSA Platformu öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla 'Gazze için acil ateşkes' ve 'Şehitler için destek ve anma' programı düzenlendi. İzzetpaşa Cami önünde toplanan vatandaşlar, taşıdıkları dev Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde döviz ve pankart taşıyan vatandaşlar, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Hamas'a selam, direnişe devam' sloganları atarak hem İsrail hem de teröre tepki gösterdi.

"Gazze'de masum çocukları şehit eden kanlı eller ile kahraman askerlerimize silah sıkan eller de aynı ellerdir"

EL-AKSA Platformu adına açıklama yapan İHH Başkanı Erdal Altunbaş, "İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Apartheid rejimi işgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Gazze ölüyor, Gazze'de insanlık ölüyor. Dünyanın huzuruna kast eden bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor. Bugün bütün dünyada insanlık vicdanı, Soykırıma hayır, Gazze'de acil ateşkes diye haykırıyor ve biz de Elazığ'dan bu haykırışa katılıyoruz. Aynı zamanda Kuzey Irak'ta dün şehit edilen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şunu da biliyoruz ki Gazze'de masum çocukları şehit eden kanlı eller ile kahraman askerlerimize silah sıkan eller de aynı ellerdir. Netanyahu'nun oğlunun 'Free Kürdistan' paylaşımının da tesadüf olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu elleri kahraman ordumuz elbet de kıracaktır. Ülkemiz içerisinde terörü temizleyen askerimiz sınırlarımız ötesinde de teröriste ve destekçilerine de gereken cevabı en güçlü şekilde verecektir. Kudüs'ün müdafası İstanbul'dan başlar" dedi.

Program, daha sonra duaların edilmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da teröre lanet, Filistin'e destek yürüyüşü - Son Dakika


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