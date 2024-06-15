Elazığ'da Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Yolun sonu bayram olsun' mottosuyla trafik denetimleri gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama çerçevesinde kentin giriş ve çıkışlarında denetleme noktalarında uygulama gerçekleştirildi. Sürücüler trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirildi ve trafik tedbirleri alındı.

15.06.2024 14:40
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler "Yolun sonu bayram olsun" mottosuyla trafik denetimleri gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla "Hızını düşür yolun sonu bayram olsun" sloganıyla başlatılan uygulama çerçevesinde Elazığ İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kentin giriş ve çıkışlarında denetleme noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan araçlar trafiğe uygunluk açısından denetlendi. Ayrıca, sürücülerin bayram tatili sürecinde yolculukları sırasında, trafikte aşırı hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, sürücülerin dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması için her iki saatte on dakika mola vermeleri, karayolları üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme gibi ihlallerin yapılmaması, yola çıkılmadan önce araç bakımlarının yapılarak eksikliklerinin giderilmesi konusunda sözlü ve basılı broşürler dağıtılarak bilgilendirilmesi yapıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından Trafik Başkanlığı koordinesinde tüm yurtta alınan trafik tedbirleri çerçevesinde kırmızı düdük, sürücülerin farkındalığını arttırıcı el broşürleri ve bayramlaşmak için kek çikolata meyve suyu çocuklar için trafik dedektif kartları dağıtıldı.

Sürücülerden Umut Bayram, "Tüm sürücülerimize özellikle bayramda trafikte hız yapmamalarını ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Umarım kazasız, belasız bir bayram olur. Ayrıca emniyet ekiplerimize böyle rutin kontrol yaptıkları ve bizleri durdurup uyardıkları için teşekkür ederim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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