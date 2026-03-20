Elazığ\'da Trafik Kavgası: 10 Gözaltı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan trafik tartışmasında olay kavgaya dönüştü. Kavga eden 10 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Elazığ Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Sürücülerin yakınlarının da müdahil olduğu tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bağırma seslerini duyan, bölgede devriye atan polis ekipleri olay yerine intikal ederek kavgaya karışan 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ