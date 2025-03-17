Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HD 535 ile 34 RD 4777 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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