Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Gökhan Zan, TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Genel seçimlerden sonra İYİ Parti'den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in "Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk" sözleriyle adaylığını açıkladığı Zan ise "Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim" çağrısında bulundu.