Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 1,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 1,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.K. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada 1 kilo 500 gram toz esrar bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

12.02.2024 09:39  Güncelleme: 09:44
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Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda A.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Arama sonucunda şüphelinin çantasında 1 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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