Elazığ’da kamyonun yayaya çarpma anı araç kamerasında - Son Dakika
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Elazığ’da kamyonun yayaya çarpma anı araç kamerasında

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Elazığ’da kamyonun yayaya çarpma anı araç kamerasında
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Elazığ’da kamyonun yayaya çarpma anı araç kamerasında
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişinin kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza, araca ait içi kamerasınca görüntülendi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki gün önce yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye kamyon çarptı, kişi ağır yaralandı. Kaza anı kamyonun araç içi kamerasına yansıdı; görüntüde kamyonun yeşil ışıkta ilerlediği, kişinin koşarak geçmeye çalıştığı görülüyor.

AĞIR YARALANDI

Kaza, iki gün önce Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen 23 AGV 859 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen E.G.'ye çarptı, kazada yaya ağır yaralanmıştı. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAMYONUN ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Kazanın ardından yürütülen soruşturma sürerken, olaya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Kazaya karışan kamyonun kendi araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun yeşil ışıkta yolunda seyir halinde olduğu, bu sırada E.G.'nin koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve çarpmanın gerçekleştiği net bir şekilde görüldü.

Kaynak: İHA
Kovancılar3. SayfaOtomobilElazığGüncelKazaSon Dakika

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