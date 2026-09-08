Elazığ Palu'da kazada ölen polis memuru Mert Ozan Şindi, törenle İstanbul'a uğurlandı - Son Dakika
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Elazığ Palu'da kazada ölen polis memuru Mert Ozan Şindi, törenle İstanbul'a uğurlandı

Elazığ Palu\'da kazada ölen polis memuru Mert Ozan Şindi, törenle İstanbul\'a uğurlandı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mert Ozan Şindi için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Şindi'nin cenazesi, törenin ardından memleketi İstanbul'a gönderildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Mert Ozan Şindi, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi İstanbul'a gönderildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mert Ozan Şindi (34) için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan polis memuru Şindi'nin cenazesi, saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından yapılan dua ile helallik alınarak memleketi İstanbul'a uğurlandı.

Törene, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, Şindi'nin ailesi ve meslektaşları katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ Palu'da kazada ölen polis memuru Mert Ozan Şindi, törenle İstanbul'a uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Palu'da kazada ölen polis memuru Mert Ozan Şindi, törenle İstanbul'a uğurlandı - Son Dakika
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