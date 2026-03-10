Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu - Son Dakika
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu

Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
10.03.2026 19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Haber Videosu

İstanbul'da metroya binen bir genç, elindeki oyuncak silahı insanların üzerine doğrultarak şaka yaptı. Skandal anlara ait görüntüler tepki çekti.

Metroya binen bir genç, elindeki oyuncak silahı metrodaki vatandaşlara doğrultarak şaka yaptı.

ELİNDEKİ SİLAHLA METRODA ŞAKA YAPTI

İstanbul'da bir metro hattında seyahat eden genç, elindeki oyuncak silahı çevredeki yolculara doğrultarak şaka yapmaya çalıştı. Vatandaşların büyük korku yaşadığı o anlar, gencin yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte, toplu taşıma araçlarında paniğe neden olan bu sorumsuz davranışa sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Emin Aloş Mehmet Emin Aloş:
    ilk 6ay anne sütü 27 1 Yanıtla
  • Aykut Keskiner Aykut Keskiner:
    olmamış bu çocuk, , yapamamışlar. evladı olmayana şükür sebebi. iyi daha fena durumlar oluşmamış. 11 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    suç yeşkil ediyor yaşı 18 ise tutuklanır 7 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    gonderin lubnana hemen orda eglensin biraz. 4 0 Yanıtla
  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    bu bir suçtur gözaltına alınmalı bu şahısı, özenti yaratıyor 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
