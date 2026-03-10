Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu

Metroya binen bir genç, elindeki oyuncak silahı metrodaki vatandaşlara doğrultarak şaka yaptı.

ELİNDEKİ SİLAHLA METRODA ŞAKA YAPTI

İstanbul'da bir metro hattında seyahat eden genç, elindeki oyuncak silahı çevredeki yolculara doğrultarak şaka yapmaya çalıştı. Vatandaşların büyük korku yaşadığı o anlar, gencin yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte, toplu taşıma araçlarında paniğe neden olan bu sorumsuz davranışa sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.