Elmadağ'daki motosiklet kazası kamerada
ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan motosikletin devrildiği an araç kamerasına yansıdı.
Olay, öğlen saatlerinde Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrildiği an o esnada yoldan geçen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda sürücü ile motosikletteki yolcunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elmadağ'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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