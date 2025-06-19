Elmadağ'da Motosiklet Kazası

Elmadağ'daki motosiklet kazası kamerada

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan motosikletin devrildiği an araç kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrildiği an o esnada yoldan geçen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda sürücü ile motosikletteki yolcunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.