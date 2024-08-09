Elmadağ'da trafik kazası: 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Elmadağ ilçesi Samsun yolu üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrası kayganlaşan yolda ilerlemekte olan Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü çarpma sonucu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoförü ambulansla hastaneye sevk etti.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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