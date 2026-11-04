Emet\'te iki otomobil çarpıştı, sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emet- Hisarcık karayolunda, Emet ilçe girişine yaklaşık 1 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen A.E yönetimindeki 43 PF 671 plakalı otomobil, ana yolda seyir halinde bulunan Z.E.G idaresindeki 43 ADZ 325 plakalı araçla çarpıştı. Yağışlı hava ve dikkatsizliğin etkili olduğu değerlendirilen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve Emet Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araçlardan kopan parçalar yola savrulurken, benzin sızıntısı nedeniyle ekipler tarafından güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri yola saçılan parçaları temizleyerek muhtemel akaryakıt tehlikesine karşı çalışma gerçekleştirdi. Bu sırada trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.