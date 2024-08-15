Emre Aşık\'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı

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Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş'ta yapılan GBT kontrolünde hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan arandığının görülmesi üzerine gözaltına alındı.

KONTROLDE YAKALANDI

Beşiktaş'ta polis tarafından fark edilen ve GBT kontrolünde "Suçluyu kayırma" suçundan arandığı tespit edilen Sarnıç, gözaltına alınarak Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarnıç, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emre Aşık'ı öldürme suçlamasıyla ilgili dava ise devam ediyor.