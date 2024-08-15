Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı - Son Dakika
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Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı

Emre Aşık\'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı

Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş'ta yapılan GBT kontrolünde "Suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarnıç, tutuklanarak Bakırköy kadın cezaevine gönderildi.

15.08.2024 11:17
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Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş'ta yapılan GBT kontrolünde hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan arandığının görülmesi üzerine gözaltına alındı.

KONTROLDE YAKALANDI

Beşiktaş'ta polis tarafından fark edilen ve GBT kontrolünde "Suçluyu kayırma" suçundan arandığı tespit edilen Sarnıç, gözaltına alınarak Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarnıç, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emre Aşık'ı öldürme suçlamasıyla ilgili dava ise devam ediyor.

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şefik Bugur: çok büyük bir başarı teh 4 5 Yanıtla
  • Serkan Basar: daha ne suçlar duyacağız durun bakalım baba suçluyu kayırma diye suçmu olur yaaa :))) 3 4 Yanıtla
  • Çelikk: Yağmur sen başa belasın 1 0 Yanıtla

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