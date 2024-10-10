Engelli Oğlunu Bindirmek İçin Otobüsün Önüne Yatan Ebeveynler - Son Dakika
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Engelli Oğlunu Bindirmek İçin Otobüsün Önüne Yatan Ebeveynler

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Bursa'da engelli oğluyla otobüse binmek isteyen anne ve baba, şoförün kendilerini almaması üzerine otobüsün önüne yatıp direniş gösterdi. Diğer yolcuların da desteğiyle engelli genç, otobüse alındı.

10.10.2024 13:32  Güncelleme: 13:37
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Azimli anne ve babanın zaferi... Engelli oğlunu bindirmek için otobüsün önüne yattı

Kendisini almayan otobüs şoförünün önünü kesti, aracın önüne yattı

BURSA - Bursa'da belediye otobüsünün dolu olması nedeniyle durakta engelli oğluyla binemeyen anne, otobüs şoförüne saatlerce direndi. Baba ise yolu kesip aracın önüne yattı. O anlar kameraya yansırken, mağdur anne ve babanın yardımına yolcular yetişti. Engelli genç ağzına kadar dolu olan otobüse alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gençosman Mahallesi İstanbul Yolu üzerinde yolcu dolu belediye otobüsü durağa yanaştı. Fakat ağzına kadar dolan otobüse engelli oğlu ile binemeyen anne-baba dakikalarca araca binmek için dakikalarca rica etti. Aracın dolu olduğunu söyleyen şoföre direnen anne ve baba otobüsün önüne yatarak aracın geçmesine izin vermedi. Anne ve babanın engelli oğlunu bindirmek için gösterdiği gayret yolcuların kamerasına yansıdı. Mağdur anne ve babanın engelli oğluyla binmesi için bazı yolcular araçtan indi. Duyarlı vatandaşların ise araçların dolu olması nedeniyle, yetkililerden güzergah üzerinde daha sık seferler olmasını istedi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ulaşım, Bursa, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Engelli Oğlunu Bindirmek İçin Otobüsün Önüne Yatan Ebeveynler - Son Dakika

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