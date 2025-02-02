Engelli oğullarını vicdansızca darbettiler

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

ABD\'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir apartmanda dehşet verici anlar yaşandı. S.Ç. ve M.Ç. çifti engelli oğulları H.K.Ç'yi apartmanın merdivenlerinde dakikalarca darbetti.

TERLİK VE TEKMELERDE DARBETTİLER

Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç, H.K.Ç'ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu. Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç'nin başına tekmeyle vurdu.

ANNE-BABA GÖZALTINDA, ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve baba dün gözaltına alındı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.