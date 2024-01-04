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Epstein Davası: Bill Clinton ve Prens Andrew da İsimler Arasında - Son Dakika
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Epstein Davası: Bill Clinton ve Prens Andrew da İsimler Arasında

Jeffrey Epstein'in çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılandığı dava kapsamında yeni isimler açıklandı. Bill Clinton ve Prens Andrew, Epstein'in ölümüyle sonuçlanan davada suçlananlar arasında yer alıyor. Epstein'in partneri Ghislaine Maxwell, suçlardan ötürü 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Clinton'ın ekibi, Epstein ile olan ilişkilerini araştırmaya başladıklarını ve suçlarından haberdar olmadıklarını belirtti.

Epstein Davası: Bill Clinton ve Prens Andrew da İsimler Arasında
04.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:33
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Epstein davası dosyasındaki isimler açıklandı: Bill Clinton ve Prens Andrew da listeye dahil edildi. Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in çocuk istismarı, pedofili ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılandığı dava ile ilgili isimlerin kamuya açıklanmasına karar verildi. Clinton ve Prens Andrew, Epstein'in ölümüyle sonuçlanan davada suçlananlar arasında yer alıyor. Epstein'in partneri Ghislaine Maxwell'a karşı açılan dava kapsamında isimlerin ortaya çıkarılmasına hükmedildi. Maxwell, Epstein ile işledikleri suçlardan ötürü 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakim Loretta Preska, birçok ismin zaten kamuda bilindiğini ve belgelerin açıklanmasına itiraz eden pek çok kişi olmadığını belirtti. Johanna Sjoberg, Epstein'ın Manhattan'daki evinde Prens Andrew tarafından taciz edildiğini iddia etti. Virginia Giuffre ise 17 yaşında, yani ABD yasalarına göre çocukken, Epstein tarafından Prens Andrew'a 'seks için sunulduğunu' öne sürdü. Prens Andrew ise Giuffre ile tanışmadığını ve iddiaları reddettiğini belirtti.

Clinton'ın ekibi, Epstein ile olan ilişkilerini araştırmaya başladıklarını ve suçlarından haberdar olmadıklarını belirtti. Clinton, Epstein'ın uçağıyla 2000'lerin başında 'hayırsever bir aktivist' olarak tanınan bir dönemde birçok insani yardım gezisi için Afrika'ya gitmişti. Mahkeme belgelerine göre Sjoberg, Epstein'ın bir keresinde Clinton'ın "genç kızları sevdiğini" söylediğini ifade etti. Clinton ise daha önce başkanlık döneminde 22 yaşındaki bir Beyaz Saray stajyeriyle ilişki yaşadığını kabul etmişti.

Epstein Davası'nda yeni isimler açıklandı: Listede Bill Clinton ve Prens Andrew de var
Epstein Davası'nda yeni isimler açıklandı: Listede Bill Clinton ve Prens Andrew de var
Epstein Davası'nda yeni isimler açıklandı: Listede Bill Clinton ve Prens Andrew de var
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Amerika Birleşik Devletleri, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Epstein Davası: Bill Clinton ve Prens Andrew da İsimler Arasında - Son Dakika


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