Irak\'ta otele saldırı! Yangın çıktı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları saldırının ardından Orta Doğu kan gölüne döndü. İki ülke İran'a yönelik saldırılarına devam ederken; İran da bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı.
Orta Doğu'daki diğer ülkelerden de saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Irak basını, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil'deki bir otelin insansız hava aracı saldırısında hedef alındığını açıkladı.
Saldırı sonrası yangın çıkarken; otelden yükselen dumanlar kameralara yansıdı.
