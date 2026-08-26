Erbil'de kamyon araçları biçti: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbil'de kamyon araçları biçti: 4 ölü, 8 yaralı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de aşırı hızlı kamyonun ters yöne girerek 8 araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de aşırı hızlı kamyonun ters yöne girerek 8 araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

KAMYON TERS YÖNE GİRDİ

IKBY'nin başkenti Erbil'de Ksenzenan yolu üzerinde aşırı hızlı seyreden ve kontrolden çıkan un yüklü kamyon, ters yöne girerek 8 aracı biçti. Erbil Trafik Genel Müdürlüğü Sözcüsü Albay Himen Hemad yaptığı açıklamada, feci kazada kamyon şoförü dahil 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını belirtti. 

8 ARAÇ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hemad, kazada 8 aracın tamamen kullanılamaz hale geldiğini, bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldiğini aktardı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Erbil, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erbil'de kamyon araçları biçti: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
İBB Davası’nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi
Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı
Ölümüne yolculuk kamerada Ölümüne yolculuk kamerada
Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı
Yürek yakan kaza Dede üç yaşındaki torununu ezdi Yürek yakan kaza! Dede üç yaşındaki torununu ezdi
Otomobil dereye uçtu Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti Otomobil dereye uçtu! Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti

14:32
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
14:14
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti
13:57
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 14:42:04. #7.13#
SON DAKİKA: Erbil'de kamyon araçları biçti: 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement