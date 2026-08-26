Erbil'de kamyon araçları biçti: 4 ölü, 8 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de aşırı hızlı kamyonun ters yöne girerek 8 araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

KAMYON TERS YÖNE GİRDİ

IKBY'nin başkenti Erbil'de Ksenzenan yolu üzerinde aşırı hızlı seyreden ve kontrolden çıkan un yüklü kamyon, ters yöne girerek 8 aracı biçti. Erbil Trafik Genel Müdürlüğü Sözcüsü Albay Himen Hemad yaptığı açıklamada, feci kazada kamyon şoförü dahil 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralandığını belirtti.

8 ARAÇ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hemad, kazada 8 aracın tamamen kullanılamaz hale geldiğini, bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldiğini aktardı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.