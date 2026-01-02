Kayıp Elif'in aile yakınları konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kayıp Elif'in aile yakınları konuştu

Kayıp Elif\'in aile yakınları konuştu
02.01.2026 14:23  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan 34 yaşındaki Elif Kumal için 6 gündür süren arama kurtarma çalışmaları devam etmekte. Aile yakınları, Elif'in erkek arkadaşının serbest kalmasının ardından hala bulunamadığını vurguladı ve durumdan endişeli olduklarını belirtti.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kaybolan Elif Kumal'ı bulmaya yönelik arama kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. İstanbul'dan gelen ailenin yakınları, "Herkes aramaya katılmışken, serbest bırakılan erkek arkadaşının burada olması gerekiyor. Bulursa o bulur" dedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından araçla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34) 6 gündür haber alınamıyor. AFAD'ın koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve gönüllü kuruluşların da yer aldığı ekipler karadan, havadan ve denizden destek vererek arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Olay yerine gelen aile yakınları Nazmiye ve Osman Kavakderesi, "Dün akşam karda kışta yola çıktık, İstanbul'dan geldik, buradayız. Aile dostuyuz. Abisinin okul arkadaşının annesiyim ben. Kaybolduğunu duyduğumdan bu yana dört-beş gün geçtiği halde hala bulunamadığını öğrendim ve onların yanında olmam gerektiğini düşündüm. Uzun zamandır bu aileyle beraberdik. Karacabey Devlet Hastanesi'nde çalışıyordum ben o zaman, on yıl orada kaldık. O aileyle birlikteydik. O çocukların büyüdüğünü gördüm, okuduğunu gördüm. Ders çalıştırdık, günlerce çok güzel şeyler paylaştık. İyi bir ailenin çocuğu. Annesi hem annelik yaptı hem babalık yaptı. Bu çocukların okuması için ellerinden geleni yaptılar. Bu kızın belirli bir yaştan sonra da böyle bir arkadaşı oldu. O çocuğun şu anda serbest bırakıldığını duydum. Peki bu serbest bırakılan çocuğun şu anda yanımızda olması gerekmez miydi? Çıkar çıkmaz abisinin, yengesinin yanında olması gerekmez miydi? Madem sevgisi vardı, nerede bu çocuk? Neden bırakıldı? Neye dayanarak bırakıldı? Bu kızın kaybolmasına neden olan kişi o. Sürekli darp edildiğini duydum, buna da tahammül edemedim. Kimse kimsesiz değil. Bu milletin devleti var, jandarması var, polisi var. Bir insanın, hele bir kadının bu kadar darp edilmesine nasıl tahammül edilir? Ben bu konuda ne yapabilirim bilmiyorum. Vallahi dayanacak gücüm kalmadı. Dört-beş gündür evde ne uykumuz kaldı ne huzurumuz. Bizim gibi binlerce insanın da aynı duyguları yaşadığını biliyorum. Bu çocuğun burada olması gerektiğini düşünüyorum. Buraya gelmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Aileyi yalnız bırakmaması lazım. Üstelik bu çevreyi çok iyi bildiği, karış karış tanıdığı söyleniyor. 'Bulursa o bulur' diyorlar bize. Köy halkından tanımadığımız insanlarla karşılaştık. Herkes konuşuyor. 'Bu çocuk buraları çok iyi bilir, karış karış gezer, bulursa o bulur' dediler. Madem öyle, nerede bu çocuk? Madem serbest kaldıysa nerede? Sevgilisi burada kayıp, peki kendisi nerede? ya da kıza ne yaptı? Bir anne buna nasıl dayanır? Kızını büyütüp bir elin oğluna teslim edecek, hem darp edilecek hem kaybolacak, üstünden altı gün geçecek ve o çocuk dışarı çıkacak. Bu doğru bir şey mi sizce? Buna nasıl tahammül edilir? Bunu kabul edemiyorum. Yanlış mı konuşuyorum? O çocuk da bir anne evladı ama annesi nasıl bir evlat yetiştirdi? 'Git sevdiğin kızın ve ailesinin yanında dur' demesi gerekmez miydi? Onların da burada olması gerekmez miydi? Bu aileyi nasıl yalnız bırakırlar, anlamıyorum. Buraları biliyorsa o çocuğun gelip burada olması gerekmez mi? İnsan sevdiği için canını verir. Hapis falan hikaye. Eğer gerçekten seviyorsa, Yeşim'in de dediği gibi burada olması lazımdı. Bizimle birlikte olması lazımdı. Bakın, ben İstanbul'dan geldim diyorum. Kızımız çok iyi niyetliydi. Sevgiye muhtaç bir çocuktu. Bu çocuğun gelmemesi, arabanın kaybolması çok enteresan. Büyük bir arabanın buralarda kaybolması çok garip. Telefonu zaten sinyal vermiyor. Bu köye girildiğinde tek bir yol yok. Binlerce giriş çıkış var. 'Tek bir yoldan çıkmış görünmüyor' demek doğru değil. 'Bir sürü giriş, çıkış, aşağı iniş, yukarı çıkış, sağa sola gidiş var. Yani araba tek bir güzergaha mahküm değil. Birçok yöne sapmış olabilir ve bu çocuk bu yolları çok iyi biliyor. Bulursa o bulur' diyor köylüler" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3-sayfa, Erdek, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kayıp Elif'in aile yakınları konuştu - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı
Soğuğu en iyi anlatan kare Kuğulu Park havuzu dondu Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu

00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
23:11
Beşiktaş’ta varsa yoksa Hadjam
Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
22:10
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 07:01:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kayıp Elif'in aile yakınları konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.