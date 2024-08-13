Erdek'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erdek'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Erdek\'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orta refüjü geçen araç takla atarak karşı şeride savruldu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

13.08.2024 10:54  Güncelleme: 10:58
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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki trafik kazasında orta refüjü geçen araç takla atarak karşı şeride savruldu. Meydana gelen kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Erdek'in girişindeki Murat Bayırı Caddesi, Bandırma istikametinde seyreden 10 SR 405 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüjü aşıp karşı şeride savruldu. Meydana gelen tek taraflı trafik kazası sonucu olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracın içinden çıkarılan 2 yaralı ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kısa bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik normale döndü.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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