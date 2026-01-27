Bahis ve şike suçlamasıyla 29 Aralık 2025'te tutuklanan Erden Timur cezaevindeyken şoku yaşadı. Timur'un sahibi olduğu APA NEF'in Levent'teki binasına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, kurşunlar binanın bazı camlarını parçalarken, polisin ilk belirlemesine göre saldırganlar kullandıkları aracın plakasını değiştirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)