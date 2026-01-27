Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı - Son Dakika
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı

27.01.2026 17:51
Futbolda bahis oynama ve şike iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Erden Timur'un sahibi olduğu APA NEF'in Levent'teki binasına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar binadaki bazı camlara isabet etti.

Bahis ve şike suçlamasıyla 29 Aralık 2025'te tutuklanan Erden Timur cezaevindeyken şoku yaşadı. Timur'un sahibi olduğu APA NEF'in Levent'teki binasına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

KURŞUNLAR CAMLARA İSABET ETTİ

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, kurşunlar binanın bazı camlarını parçalarken, polisin ilk belirlemesine göre saldırganlar kullandıkları aracın plakasını değiştirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ERDEN TİMUR TUTUKLANMIŞTI

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.