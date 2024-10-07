Ereğli'de İşçi Servisi Yandı, Sürücü Zor Kurtuldu - Son Dakika
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Ereğli'de İşçi Servisi Yandı, Sürücü Zor Kurtuldu

Ereğli\'de İşçi Servisi Yandı, Sürücü Zor Kurtuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde işçileri bıraktıktan sonra dönüş yolunda alev alan servis minibüsü, sürücüsü F.H. tarafından zamanında durdurularak boş bir alana çekildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı ve olayda yaralanan ya da can kaybı yaşayan olmadı.

07.10.2024 10:38  Güncelleme: 10:42
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne işçileri bırakan işçi servisinin sürücüsü dönüş yolunda canını zor kurtardı. Seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde 67 AEN 787 plakalı bir servis minibüsü, seyir halindeyken alev aldı. Olay, araç sürücüsü F.H.'nin durumu fark ederek aracı yol kenarına çekmesiyle başladı. Kısa süre içinde minibüsten yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı. Durumu gören diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hızla gelen 112 Acil ekipleri ve Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışmalarını başlattı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, servis minibüsü inceleme için otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Servisin, işçileri bıraktıktan sonra dönüş yolunda olayın meydana geldiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de İşçi Servisi Yandı, Sürücü Zor Kurtuldu - Son Dakika

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