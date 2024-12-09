Ereğli\'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi Eski Emniyet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. (43) idaresindeki 42 ENP 31 plakalı motosiklet ile D.İ.'nin (23) kullandığı 42 AUD 107 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA