Erman Toroğlu'na Beraat Kararı - Son Dakika
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Erman Toroğlu'na Beraat Kararı

Erman Toroğlu\'na Beraat Kararı
05.06.2026 12:42
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Erman Toroğlu, Galatasaray'a yönelik sözleri nedeniyle açılan davada beraat etti.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik açıklamaları nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada Toroğlu "Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Gece 10.30'da program yapıyordum. Galatasaray başkanı federasyon başkanına eliyle işaret ederek 'sakın ha' dedi. Bende bunu bir öğrenelim dedim. Ertesi gün adliyeden çağırdılar önce tanık oldum sonra sanık oldum" dedi. Kararını açıklayan hakim Toroğlu'nun beraatine hükmetti.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik açıklamaları "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmaya başlandı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Erman Toroğlu ile avukatı Ezgi Toroğlu katıldı. Duruşmada müşteki avukatı da hazır bulundu.

"Ben neden burada olduğumu anlayamadım"

Erman Toroğlu duruşmada "Ortalama gelirim 600-700 bin. Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Gece 10.30'da program yapıyordum. Galatasaray başkanı federasyon başkanına eliyle işaret ederek 'sakın ha' dedi. Bende bunu bir öğrenelim dedim. Ertesi gün adliyeden çağırdılar önce tanık oldum sonra sanık oldum. Bende bilmiyorum, herkes merak ediyor o 'sakın ha' ne bilmiyorum. Hala 'sakın ha' ne bilmiyorum" dedi.

Toroğlu savunmasının devamında "Futbol Federasyonu Başkanı herhangi bir yalanlamada bulunmamıştır, şikayetçi olmamıştır. Futbol Federasyonu Başkanı bana mesaj attı. 'Erman Hocam, seni seviyorum. Mağdur olmanı istemiyorum. Bunu gerektiği zaman açıklayacağım' dedi. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

Avukatı ise Erman Toroğlu'nun beraatini istedi.

Ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Toroğlu'nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan hakim ise Erman Toroğlu'nun beraatine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ "müşteki", Erman Toroğlu ise "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, Toroğlu'nun 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında bir görüşme gerçekleştiği ve bu görüşmede bazı başlıkların ele alındığı yönündeki açıklamalarının soruşturma konusu yapıldığı belirtildi. Savcılık, bu ifadelerin kamu düzeniyle ilgili olarak gerçeğe aykırı bilgi niteliği taşıdığı, kamu kurumlarına olan güveni zedeleyebileceği ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına yol açabileceği değerlendirmesini yaptı. İddianamede ayrıca, Toroğlu'nun söz konusu beyanlarıyla toplumda endişe, korku veya panik oluşmasına neden olmayı amaçladığı, ifadelerin geniş kitlelere ulaşabilir nitelikte olması sebebiyle de "aleniyet" şartının gerçekleştiği ifade edildi. Toroğlu'nun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Erman Toroğlu, Galatasaray, 3. Sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erman Toroğlu'na Beraat Kararı - Son Dakika

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