Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan, bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin yerel saatle 23.35-23.45 arasında Gorus ilinin Hoznavar, Hanazak ve Ereveus yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Laçın ilinin Sadınlar, Hüsülü, Malibeyli ve Çağazur yerleşimlerindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - BAKÜ
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Kartal Esentepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binada çıkan yangın sonucunda yaşlı bir adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yangın, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş yakılmasıyla başladı ve tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Çorum'dan bayram tatili için Amasya'ya gitmek isteyen iki arkadaşın bulunduğu hafif ticari araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yolcu ağır yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücünün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'un Kale Mahallesi Salı Pazarı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 8 kişi darp edilerek, 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir sürücü ile başka bir sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma anı, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Tartışma sonrası araya giren vatandaşlar sayesinde tansiyon düşürüldü ve sürücüler yoluna devam etti.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir yolcu minibüsünde çıkan sözlü tartışma, sürücüler arasında yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılan şoförler, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki dört araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçak ve sopaların kullanıldığı olayda 9 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlanan kavgada 1 kişi bıçakla, 8 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunan bir kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı.
Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-7 Nisan'da belirlenen adreslere baskın yaptı, şüpheli araçlarda arama gerçekleştirdi. Operasyonda 38 kilo 61 gram esrar, 3 kilo 12 gram sentetik uyuşturucu ve 1935 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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