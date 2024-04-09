Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Ermenistan birliklerinin yerel saatle 23.35-23.45 arasında Gorus ilinin Hoznavar, Hanazak ve Ereveus yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Laçın ilinin Sadınlar, Hüsülü, Malibeyli ve Çağazur yerleşimlerindeki mevzilerine ateş açıldığı bildirildi. Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

09.04.2024 09:26  Güncelleme: 09:29
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin yerel saatle 23.35-23.45 arasında Gorus ilinin Hoznavar, Hanazak ve Ereveus yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Laçın ilinin Sadınlar, Hüsülü, Malibeyli ve Çağazur yerleşimlerindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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