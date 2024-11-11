Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış - Son Dakika
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Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış

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Ünlü oyuncu Ersin Korkut'un, yasa dışı bahis sitesinin canlı yayında reklamını yapıp kumar oynadığı görüntüleri çıktı. Görüntülerde Ersin Korkut ve yanındaki kişinin, insanların bu oyunla evinin yıkıldığını söyleyip dalga geçtiği görüldü.

11.11.2024 22:24
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İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ev hapsi kararıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklandı.

ERSİN KORKUT, YASA DIŞI BAHİS SİTESİNİN REKLAMINDA

Operasyonun yankıları sürerken, ünlü oyuncu Ersin Korkut'un, bir canlı yayında yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapıp uzun süre kumar oynadığı görüntüler çıktı. Görüntülerde Ersin Korkut ve yanındaki kişinin hayli keyifli olduğu,insanların bu oyunla evinin yıkıldığını söyleyip dalga geçtiği görüldü.

Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı. 2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı. Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan ve de 2008 yılından beri yayınlanmakta olan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almaktadır.

UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇUNDAN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Ersin Korkut, Ekim 2015 ayında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi. 2015 yılında çekilmeye başlayan senaryo ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Ekşi Elmalar" filminde görüntü yönetmenliği Gökhan Tiryaki yaptı. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut ,Songül Öden, Şükran Ovalı rol aldı. 2017 yılında Kolonya Cumhuriyeti adlı sinema filminde rol aldı.

Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış

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Son Dakika 3.Sayfa Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Turgay Kayaoğlu:
    bunu da adam yerine koyup haberini yapıyorsunuz ya ne deyim 15 4 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan:
    Ne beklersin bundan 11 3 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    hicccc sevmem 2 1 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    böyle adam bu ülkede ekmek yiyor..PKK yı savun ..kendine küfür ettirerek millete dava edip para kazanün biri 1 1 Yanıtla
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