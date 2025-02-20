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Erzincan'da 9 Şahıs Yakalandı

Erzincan\'da 9 Şahıs Yakalandı

Erzincan'da aranan 9 kişi, toplamda 26 yıl 5 ay 28 gün hapis cezasıyla yakalandı.

20.02.2025 11:14
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 26 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası bulunan 9 şahıs yakalandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda;

-Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosu'nca "Tck 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-"Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-"Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-"Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-"Hakaret 125/1" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-"Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet" suçundan 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

-"Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet" suçundan gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

- Samsun Asliye Ceza İlamat ve İnfaz Bürosu'nca "Dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs,

- Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, toplamda 26 yıl 5 ay 28 gün hapis cezası bulunan 8 şahıs ve ifadeye yönelik araması bulunan 1 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 9 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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