Erzincan\'da Çocuk Güvenliği Denetimi

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Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması" Erzincan'da 14 ekip 55 personelle gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada 536 Şahıs sorgulandı. Öte yandan 21 servis aracı, 28 kahvehane, 20 büfe, 50 park ve bahçe, 3 internet salonu ve 2 playstation salonu kontrol edildi. - ERZİNCAN