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Erzincan'da DEAŞ Finansmanı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da DEAŞ Finansmanı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Terörizmin Finansmanıyla Mücadele' operasyonunda DEAŞ Silahlı Terör Örgütünü finanse ettiği değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 26 milyon İran Riyali, yaklaşık 65 bin TL, dijital materyal, banka dekontu ve yasa dışı transfer kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ise terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesi ve finans kaynaklarının kurutulması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Erzincan\'da DEAŞ Finansmanı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
12.01.2024 - 14:39,  Güncelleme: 14:43
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Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele" operasyonunda DEAŞ Silahlı Terör Örgütünü finanse ettiği değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Terörizmin Finansmanıyla Mücadele kapsamında; MASAK raporları üzerinde yapılan detaylı incelemeler neticesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünü finanse ettiği değerlendirilen toplam 5 şüpheli tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 26 milyon İran Riyali, yaklaşık 65 bin TL, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu ve yasa dışı transfer kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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