Erzincan\'da Huzur Uygulaması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde Çevik Kuvvet, Çocuk Şube, KOM, Göçmen, Güvenlik, Terör ve Özel Hareket Şube Müdürlüğünden 18 ekip ve 71 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında; Erzincan merkezde faaliyet gösteren toplam 13 umuma açık yer ve mekan denetlendi. Yapılan uygulama kapsamında il genelinde 355 şahsın GBT kontrolü yapılırken 137 araç incelendi.

Uygulamada, 1 şahsın 2 yıl 11 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde gerekli evrakları bulundurmamak ve 18 yaşından küçük şahıslara alkol tüketiminden işlem yapıldı. - ERZİNCAN