Erzincan'da Kış Lastiği Denetimi Başladı - Son Dakika
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Erzincan'da Kış Lastiği Denetimi Başladı

Erzincan\'da Kış Lastiği Denetimi Başladı

Erzincan'da kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçlar kontrol ediliyor.

02.12.2024 10:30
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Erzincan'da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar tek tek kontrol edildi.

01 Aralık 2024-01 Nisan 2025 tarihleri arasında "Ticari Araçlara Yönelik Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması" kapsamında Erzurum yolu Akyazı uygulama noktasında ve Sivas yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde uygulama gerçekleştiren ekipler sürücülere kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Öte yandan sürücülerin ve yolcuların can güvenliği açısından önem arz eden uygulamayla ilgili soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde denetim algısı oluşturmak amacıyla yapılan denetimlerde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araç lastiklerinin diş derinlikleri kontrol edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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