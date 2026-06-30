Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde Erzincan'da alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığındaki toplantıya, il emniyet müdür yardımcıları ile birim amirleri katıldı.
Toplantıda, 36. NATO Zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik ve asayiş tedbirleri ele alındı. Zirve süresince kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülecek çalışmalar, risk değerlendirmeleri, görev planlamaları ve birimler arasındaki koordinasyon konuları görüşüldü.
Toplantı, alınan kararların değerlendirilmesi ve güvenlik tedbirlerinin etkin şekilde uygulanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da NATO Zirvesi Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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