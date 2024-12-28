Erzincan'da Otobüs Devrildi: 21 Yaralı

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Erzincan'da Temsa marka otobüs şarampole uçtu: 21 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da Temsa marka yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 21 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10. 05 sıralarında Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Kartal ilçesinde vefat eden vatandaşın cenazesi Erzincan'ın Üzümlü ilçesine getirilirken freninin patlaması üzerine otobüs şarampole uçtu. Kazada otobüsle cenaze için gelen 1'i ağır toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralı otobüs sürücüsü haricinde diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.