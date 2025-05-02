Erzincan'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Erzincan\'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Erzincan-Sivas yolunda beyaz eşya yüklü tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

02.05.2025 09:22
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Erzincan- Sivas kara yolunda dorsesi beyaz eşya yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kayseri'den Kırgızistan'a beyaz eşya taşıyan tır, Sakaltutan Geçidi'nde devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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