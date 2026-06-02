Erzincan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

02.06.2026 09:14
Erzincan-Gümüşhane karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İtfaiye sıkışanı kurtardı.

Erzincan- Gümüşhane karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı.

Kaza, Erzincan-Gümüşhane karayolunun Yalnızbağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 24 AAR 667 plakalı otomobil ile 24 BE 499 plakalı araç henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişiden araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Acil Durum, Gümüşhane, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzincan, Olaylar, İtfaiye, Trafik, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
