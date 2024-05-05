Erzincan\'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'da önceki gün kullandığı otomobilin takla atması üzerine meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç adam, son yolcuğuna uğurlandı.
Erzincan merkez Mengüceli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Sedat San'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazıyla kaldırıldı.
Cenaze namazına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da katıldı. San dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. - ERZİNCAN
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