Erzincan-Sivas kara yolunda tır ve ticari taksi çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzincan-Sivas kara yolunda tır ve ticari taksi çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Erzincan-Sivas kara yolunda tır ve ticari taksi çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile ticari taksi çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın nedeni tırın patlayan lastiği olduğu belirlendi.

26.08.2024 11:33  Güncelleme: 11:34
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Erzincan- Sivas kara yolunda önceki gün tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 1'i çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kazanın nedeninin tırın patlayan lastiği olduğu ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana gelmişti. Ağrı'dan tayini çıkan polis ve ailesini Kırşehir'e götürmek için yola çıkan 04 T 0256 plakalı Hyundai marka ticari araç ile yoldan çıkarak karşı şeride geçen Scania marka 71 ACY 330 plakalı eşya yüklü tır çarpıştı. Kazada ticari taksi tamamen hurda yığınına dönerken sürücü Eren Kılıç, polis memuru Ömer Cihan, oğlu Batu Cihan (3) ve Ağrı Belediyesi'nde görevli olduğu öğrenilen polis memurunun eşi Aysun Fatma Cihan hayatını kaybetti, tır sürücüsüyle birlikte toplam 2 kişi ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru Ömer Cihan ve ailesi dün Kırşehir'de Asri Mezarlıkta defnedildi.

"Tırın patlayan lastiği kazaya neden oldu"

Öte yandan kazanın ardından Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan incelemede tırın patlayan lastiğinin kazaya neden olduğu ortaya çıktı. Sivas'tan Erzincan istikametine Sakaltutan Geçidinden rampa aşağı inen tırın lastiğinin patlaması üzerine karşı şeride geçtiği ve önce başka bir tırın dorse kısmına ardından ticari taksiye çarptıktan sonra yolun kenarındaki şarampole devrildiği belirlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan-Sivas kara yolunda tır ve ticari taksi çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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