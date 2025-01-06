Erzurum\'da Ambulans Kazası

3.Sayfa

Erzurum'da göreve giden ambulans kaza yaptı. Araç içerisinde sıkışan sağlık çalışanları itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için giden 112 ambulansı Erzurum - Ilıca karayolu OSB bölgesi yakınlarında sis nedeniyle önündeki araçla çarpıştı. Kazada ambulans içerisinde sıkışan 3 kişi ekiplerce kurtarılarak Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM