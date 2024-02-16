Erzurum\'da Müstakil Bölge Müdürlüğü Açıldı

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Daha önce Sivas 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Erzurum'da müstakil bir bölge müdürlüğü açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde kurulan 9.Bölge Müdürlüğü görevine, Devlet Demiryolları Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt atandı.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Atama ve Ayrılma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 02.02.2024 tarihli ve 1705667 sayılı yetkisi uyarınca; 4. Bölge Destek Hizmetleri Servis Müdürlüğüne bağlı Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt'un, 657 sayılı kanunun 86 ncı maddesi uyarınca Erzurum 9. Bölge Müdürü görevini vekaleten yürütmesi uygun görülmüştür." denildi. - ERZURUM