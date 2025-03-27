Erzurum'da trafik kazası! Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da trafik kazası! Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı

Erzurum\'da trafik kazası! Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

27.03.2025 00:11
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Erzurum'un Horasan ilçesi Aktaş Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da Yunus Özden idaresindeki otomobil, Eleşkirt'ten Horasan'a doğru ilerlerken, karşı yönden gelenaraçla kafa kafaya çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Ömer Yılkan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Adem Yılkan ve yolcu Hatun Yılkan ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Ağır yaralanan Yunus Özden, Erzurum'daki hastanelere sevk edilirken, diğer yaralılar Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da trafik kazası! Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı - Son Dakika

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