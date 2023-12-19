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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, metamfetamin, esrar, bonzai, uyuşturucu haplar ve silahlar ele geçirildi.

Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı
19.12.2023 - 12:27,
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyon sonucu; 330 gram metamfetamin maddesi, 150 gram kubar esrar, 20 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu hap, 7 adet metamfetamin kullanma aparatı, 12 adet cep telefonu, cep telefonlarına ait sim kart, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 89 adet fişek ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uyuşturucu ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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