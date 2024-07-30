Erzurum\'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Oltu'da saat 06.00 sularında Çamlıbel Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Oltu 112 Ambulansı Erzurum'a hasta götürdükten sonra ilçeye dönerken, Oltu'dan Erzurum'a gitmekte olan 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy'un kullandığı 16 Z 9275 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ İLE HEMŞİRE DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ambulans şoförü Fatih Karadeniz (39) ve ambulans hemşiresi Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, diğer hemşire Netice Altınok ağır yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü Feyzullah İyisoy ve eşi Nacihan İyisoy (70) da kaza yerinde hayatını kaybetti.

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Feyzullah İyisoy ve Nacihan İyisoy'u çıkarmak için uzun süre çalıştı. Ağır yaralı olan hemşire Netice Altınok, hava ambulansı ile Erzurum'a sevk edildi. Kazayı gören 112 personeli, arkadaşlarının durumu karşısında büyük bir şok yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.