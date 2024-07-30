Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Erzurum'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Korkunç kazada ambulans şoförü ve ambulans hemşiresinin de aralarında olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bölgeden gelen ilk görüntüler kan dondurdu.

30.07.2024 08:31  Güncelleme: 08:58
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Erzurum'un Oltu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Oltu'da saat 06.00 sularında Çamlıbel Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Oltu 112 Ambulansı Erzurum'a hasta götürdükten sonra ilçeye dönerken, Oltu'dan Erzurum'a gitmekte olan 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy'un kullandığı 16 Z 9275 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

AMBULANS ŞOFÖRÜ İLE HEMŞİRE DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ambulans şoförü Fatih Karadeniz (39) ve ambulans hemşiresi Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, diğer hemşire Netice Altınok ağır yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü Feyzullah İyisoy ve eşi Nacihan İyisoy (70) da kaza yerinde hayatını kaybetti.

Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Feyzullah İyisoy ve Nacihan İyisoy'u çıkarmak için uzun süre çalıştı. Ağır yaralı olan hemşire Netice Altınok, hava ambulansı ile Erzurum'a sevk edildi. Kazayı gören 112 personeli, arkadaşlarının durumu karşısında büyük bir şok yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Erzurum\'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Erzurum, Oltu, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Seyithan Koç: amca kusurlumu kusursuzmu bilemem ALLAH bilir ama 75 yaşında araba kullanmak cok cok tehlikeli devletin 65 ten sonra ehliyeteri iptal etmeleri gerekiyor ALLAH vefat eden bu kardeşlerimize rahmet etsin 14 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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