Esenler'de Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Esenler'de Kaza: 6 Yaralı

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Makas atan sürücü, takla atan araçta 3'ü çocuk toplam 6 kişiyi yaraladı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

19.01.2025 14:59
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Esenler'de otomobil sürücüsünün makas atarken çarptığı araç takla attı: 6 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de süratli şekilde ilerleyerek makas atan sürücü, farklı bir otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle takla atan araçtaki 3'ü çocuk toplamda 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DN 2353 plakalı aracın sürücüsü Oğuz Gedik, süratli şekilde makas atarak cadde üzerinde ilerlediği sırada önündeki 34 GN 5070 plakalı araca çarptı. Fatih Demiröz'ün idaresindeki araç kazanın ardından takla atarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atan araçta sıkışan 3'ü çocuk toplamda 6 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü Oğuz Gedik ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araçların çekilmesi ile oluşan trafik normale döndü.

Esenler\'de Kaza: 6 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

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